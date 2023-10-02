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Кулеба та Боррель відкинули можливість неповного членства України в ЄС

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не отримувала жодних пропозицій щодо часткового членства в Євросоюзі. Такий варіант вступу неможливий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

Кулеба розповів, що Україна не веде жодних обговорень щодо можливості "другосортного членства" в ЄС.

"Україна є першосортною державою. І тому нічого, крім "першосортного членства", нас не влаштовує", - наголосив глава МЗС.

У свою чергу, Боррель уточнив, що в Євросоюзі навіть не існує поняття "часткового або 25-відсоткового" членства.

"Я не розумію, звідки це береться… Членство - це членство і крапка", - додав голова дипломатії ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло, що експерти на прохання Франції та Німеччини розробили новий план реформування Євросоюзу, який стосується прийняття нових членів.

Згідно з напрацюваннями, європейські нібито хочуть поділити на чотири основні групи залежно від рівня та бажання інтеграції.

Реагуючи на такі чутки, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошував, що наша країна не погодиться на членство в ЄС "другого сорту".

Зазначимо, раніше Шмигаль наголошував, що Україна повністю буде готова стати членом Євросоюзу за два роки.

 

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МЗС УкраїниДмитро КулебаЖозеп БоррельЕвросоюзВступ в ЄС