Кулеба сумнівається, що Трамп зможе стати посередником у мирі для України

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сумнів, що обраний президент США Дональд Трамп зможе зіграти конструктивну роль у припиненні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Кулеба наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований на укладення мирної угоди, а обіцянки Трампа можуть призвести до послаблення українських позицій.
"Путін все ще вірить, що зможе знищити українську державність і розтрощити Україну як незалежну демократію", - заявив Кулеба.
За його словами, Росія продовжує свої спроби підірвати західні цінності, прагнучи продемонструвати їхню слабкість.
Кулеба також звернув увагу на непослідовність західних союзників України, особливо в питанні поставок озброєнь, і порівняв це з підтримкою, яку Москва отримує від своїх партнерів, таких як Північна Корея.
"У Росії є друг, готовий послати своїх солдатів помирати за війну. А наші друзі часто вагаються навіть із поставками зброї", - поскаржився він.
Трамп неодноразово стверджував, що зможе завершити війну в Україні за один день, проте деталі його стратегії залишаються незрозумілими. Раніше обраний віце-президент Джей Ді Венс натякав на можливість територіальних поступок з боку України, зокрема створення демілітаризованої зони. Однак Кулеба вважає, що такі пропозиції нереалістичні.
"Путін не зацікавлений у дипломатії. Він намагається вимотати Захід і отримати все, що хоче", - заявив Кулеба.
Дипломат додав, що українська Конституція забороняє поступки територією.
"Підписання такої угоди стало б політичним кінцем Зеленського", - підкреслив він.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що здатний припинити війну між Росією та Україною лише за один день. Згідно з повідомленнями ЗМІ, у рамках обговорюваних варіантів "мирного плану" передбачалася можливість територіальних поступок з боку України.
Нещодавно британські видання опублікували нову версію плану Трампа. Згідно з цими даними, він включає створення буферної зони між Україною та Росією, яка охоронятиметься європейськими військами.
Після перемоги Трампа на виборах один із його радників заявив, що повернення Криму Україні вже "нереалістичне". Проте в офісі обраного президента цю інформацію спростували.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи гіпотетичний мирний план, зазначив, що прагнення швидкого завершення війни може призвести до значних втрат для України.
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