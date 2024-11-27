Кулеба сумнівається, що Трамп зможе стати посередником у мирі для України

Кулеба наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований на укладення мирної угоди, а обіцянки Трампа можуть призвести до послаблення українських позицій.

"Путін все ще вірить, що зможе знищити українську державність і розтрощити Україну як незалежну демократію", - заявив Кулеба.

За його словами, Росія продовжує свої спроби підірвати західні цінності, прагнучи продемонструвати їхню слабкість.

Кулеба також звернув увагу на непослідовність західних союзників України, особливо в питанні поставок озброєнь, і порівняв це з підтримкою, яку Москва отримує від своїх партнерів, таких як Північна Корея.

"У Росії є друг, готовий послати своїх солдатів помирати за війну. А наші друзі часто вагаються навіть із поставками зброї", - поскаржився він.

Трамп неодноразово стверджував, що зможе завершити війну в Україні за один день, проте деталі його стратегії залишаються незрозумілими. Раніше обраний віце-президент Джей Ді Венс натякав на можливість територіальних поступок з боку України, зокрема створення демілітаризованої зони. Однак Кулеба вважає, що такі пропозиції нереалістичні.

"Путін не зацікавлений у дипломатії. Він намагається вимотати Захід і отримати все, що хоче", - заявив Кулеба.

Дипломат додав, що українська Конституція забороняє поступки територією.

"Підписання такої угоди стало б політичним кінцем Зеленського", - підкреслив він.