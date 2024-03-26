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Кулеба союзникам: Немає достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали

Україна, Вівторок 26 березня 2024 13:28
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Кулеба союзникам: Немає достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Міністр закордонних справ України заявив, що стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці. Зокрема Дмитро Кулеба закликав надати нашій державі зенітні ракетні комплекси Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.

Міністр закордонних справ зауважив, що Україна вдячна за всю підтримку західних союзників. Однак водночас Кулеба зауважив, що надання підтримки Україні для її успішного протистояння російській агресії має бути суттєвішою.

Зокрема він закликав партнерів надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, які є найдієвішою системою захисту від російських балістичних ракет.

Кулеба також висловив свою стурбованість тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і в міру того, як війна затягується, вони повертаються до звичного способу ведення політики.

На запитання, чи не здається йому, що західні союзники іноді хочуть, щоб Україна воювала зі зв'язаною за спиною рукою, він погодився із цим.

Він зазначив, що союзники зброю не надають або дають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім кажуть, що Україна не може перемогти.

"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту - в українських солдатів немає достатньої кількості зброї, бо ви її не надали", - сказав глава МЗС.

Допомога Заходу Україні

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Після цього МВФ схвалив угоду з Україною про програму EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів 31 березня 2023 року.

Тим часом США вже кілька місяців не можуть виділити фінансову допомогу Україні. Сенат ухвалив законопроєкт, який передбачає 95 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для нашої країни хочуть виділити понад 60 млрд доларів. Для того, щоб документ набув чинності, його має підтримати Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Глава ЦРУ Вільям Бернс вважає, що у разі не надання допомоги Україна ризикує втратити більше територій.

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МЗС України Дмитро Кулеба Допомога Україні
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