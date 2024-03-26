Кулеба союзникам: Нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили

Министр иностранных дел Украины заявил, что обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике. В частности, Дмитрий Кулеба призвал предоставить нашему государству зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico .

Министр иностранных дел отметил, что Украина благодарна за всю поддержку западных союзников. Однако в то же время Кулеба отметил, что оказание поддержки Украине для ее успешного противостояния российской агрессии должно быть более существенным.

В частности, он призвал партнеров предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые являются самой действенной системой защиты от российских баллистических ракет.

Кулеба также выразил обеспокоенность тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике, и по мере того, как война затягивается, они возвращаются к привычному способу ведения политики.

На вопрос, не кажется ли ему, что западные союзники иногда хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он согласился с этим.

Он отметил, что союзники оружие не дают или дают с опозданием или в недостаточном количестве, а потом говорят, что Украина не может победить.

"Но, друзья, вся эта картина реальности, которую вы рисуете для себя, является следствием одного простого факта - у украинских солдат нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", - сказал глава МИД.