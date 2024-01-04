Кулеба - союзникам: мы не просим вас воевать, но нам нужна своевременная помощь

Украина не просит никого из союзников воевать. В то же время нуждается в своевременной и адекватной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Для тех кто сомневается в способности Украины победить в войне, Кулеба напомнил о следующем:

во время Холодной войны так называемый "Запад" состоял лишь из 19-20 стран. Впрочем, он превзошел Советский Союз и его социалистический блок, в состав которых входило 20 ныне суверенных государств;

сегодня Украину в рамках "Рамштайна" поддерживает более 50 стран, а Россия намного слабее СССР и имеет среди союзников лишь трех изгнанников в лице Беларуси, КНДР и Ирана;

совокупный ВВП западной коалиции, которая оказывает помощь Украине - в 21 раз превышает ВВП России и ее союзников (57 трлн долларов против 2,7)

"По данным Министерства обороны Эстонии, если бы страны НАТО инвестировали лишь 0,25% своего ВВП в военную помощь Украине, это дало бы 120 миллиардов евро оборонной поддержки ежегодно. Это достаточно большая сумма, чтобы обеспечить победу Украины и справедливый мир", - пояснил Кулеба.

Министр отметил, что никто не желает новой холодной войны. В то же время считать, что Россия не решится напасть на страну НАТО также наивно. Поэтому победа Украины и восстановление справедливого мира являются экзистенциальными стратегическими целями для евроатлантического сообщества.

"Мы не просим никого воевать за нас. Все, что нам нужно - это помощь, которая будет своевременной и адекватной стоящему перед нами вызову. Цифры показывают, что это не вопрос ресурсов, а вопрос веры Запада в себя и определения четкой цели победы над врагом, который угрожает нам всем", - добавил Кулеба.

Помощь Украине от США и ЕС

Европейский союз

В прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран, впрочем, во время последнего заседания Венгрия наложила вето. Как рассказывал ранее Кулеба, ЕС в конечном счете одобрит финансирование с Будапештом или без.

Соединенные Штаты Америки

Конгресс не смог одобрить запрос главы Белого Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности до конца 2023 года, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украине.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, которые отказывались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Сегодня, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США пока нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи.