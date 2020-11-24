Кулеба собирается с визитом в Молдову, будет решать проблемные вопросы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается с визитом в Молдову. По его словам, стороны должны приступить к решению ряда проблемных вопросов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, визит планируется до приезда избранного президента Молдовы Майи Санду в Киев.

"... нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже "мхом поросли", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что избрание Санду позволит странам перевернуть негативную страницу в отношениях.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины готовит визит новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

После выборов Санду заявила о принадлежности Крыма Украине, а в вопросе Донбасса посоветовала учесть опыт Кишинева с Тирасполем (Приднестровье).

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о разрешении конфликта и тому подобное", - отметила Санду.