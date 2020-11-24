ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба збирається з візитом до Молдови, вирішуватиме проблемні питання

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба збирається з візитом до Молдови. За його словами, сторони мають приступити до вирішення низки проблемних питань.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, візит планується до приїзду обраного президента Молдови Майї Санду до Києва.

"... нам є про що поговорити. Це не тільки Крим, це не тільки Придністров'я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами. Не будемо приховувати, це й вирішення тих проблемних питань, які є в наших двосторонніх відносинах, які вже "мохом поросли", - зазначив Кулеба.

Популярні новини

Він також підкреслив, що обрання Санду дозволить країнам перевернути негативну сторінку у відносинах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України готує візит новообраного президента Молдови Майї Санду.

Після виборів Санду заявила про приналежність Криму Україні, а в питанні Донбасу порадила врахувати досвід Кишинева з Тирасполем (Придністров'я).

"Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той же торговельний режим, який мають наші виробники, зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали більше 300 документів про вирішення конфлікту і тому подібне", - зазначила Санду.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МолдоваДмитро Кулебавизит