Кулеба збирається з візитом до Молдови, вирішуватиме проблемні питання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба збирається з візитом до Молдови. За його словами, сторони мають приступити до вирішення низки проблемних питань.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, візит планується до приїзду обраного президента Молдови Майї Санду до Києва.

"... нам є про що поговорити. Це не тільки Крим, це не тільки Придністров'я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами. Не будемо приховувати, це й вирішення тих проблемних питань, які є в наших двосторонніх відносинах, які вже "мохом поросли", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що обрання Санду дозволить країнам перевернути негативну сторінку у відносинах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України готує візит новообраного президента Молдови Майї Санду.

Після виборів Санду заявила про приналежність Криму Україні, а в питанні Донбасу порадила врахувати досвід Кишинева з Тирасполем (Придністров'я).

"Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той же торговельний режим, який мають наші виробники, зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали більше 300 документів про вирішення конфлікту і тому подібне", - зазначила Санду.