Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: нет прогресса у следствия в Украине

В частности, он прокомментировал снятие санкций с бывшего и. о. премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

"Из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что действительно есть проволочки, нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. Конкретно по этим людям мы подняли вопрос перед нашими правоохранительными органами о том, что нужно ускорить работу, чтобы предоставить ЕС необходимую доказательную базу для продления санкций", - отметил Кулеба.

При этом министр подтвердил, что политически Украина заинтересована в продлении санкций против людей из орбиты Виктора Януковича.