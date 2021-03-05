RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича: немає прогресу у слідства в Україні

Автор: РБК-Україна

Європейський союз поступово знімає санкції з оточення Віктора Януковича - колишнього президента України. Це відбувається тому, що в розслідуванні кримінальних справ щодо них немає відчутного прогресу.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він прокоментував зняття санкцій з колишнього в. о. прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

"З року в рік хтось випадає з цього списку. Причина в тому, що дійсно є зволікання, немає відчутного прогресу у розслідуванні справ в Україні. Конкретно по цим людям ми підняли питання перед нашими правоохоронними органами про те, що треба прискорити роботу, щоб надати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій", - зазначив Кулеба.

При цьому міністр підтвердив, що політично Україна зацікавлена у продовженні санкцій проти людей з орбіти Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича і його оточення, але з цього списку виключили Арбузова і Табачника.

До цього ЄС продовжив на півроку економічні санкції проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дмитро КулебаЯнуковичСанкції
Читайте також
Україна дозволить подвійне громадянство з країнами ЄС та іншими. Але не з Росією
Прогноз погоди