UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба о скоплении войск России на границе: ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на скопление российских войск на границе ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной. Глава МИД добавил, что это указывает на эффективность украинской дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ходе встречи с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Польши Збигневым Рау Кулеба подчеркнул, что несмотря на значительное скопление российских войск возле государственной границы Украины, общая ситуация на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях в настоящее время остается относительно стабильной.

"Это свидетельствует о том, что активная дипломатия Украины и ее партнеров дает результат: снижает напряжение и держит ситуацию под контролем", - добавил Кулеба.

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа Украины от прямых переговоров с ОРДЛО.

Отметим, ранее Кулеба в очередной раз исключил прямые переговоры с ОРДЛО, добавив, что Украина будет обсуждать Донбасс только с российскими представителями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаОБСЕМинистерство здравоохранения Украины