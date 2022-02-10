Кулеба о скоплении войск России на границе: ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на скопление российских войск на границе ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной. Глава МИД добавил, что это указывает на эффективность украинской дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В ходе встречи с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Польши Збигневым Рау Кулеба подчеркнул, что несмотря на значительное скопление российских войск возле государственной границы Украины, общая ситуация на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях в настоящее время остается относительно стабильной.
"Это свидетельствует о том, что активная дипломатия Украины и ее партнеров дает результат: снижает напряжение и держит ситуацию под контролем", - добавил Кулеба.
Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа Украины от прямых переговоров с ОРДЛО.
Отметим, ранее Кулеба в очередной раз исключил прямые переговоры с ОРДЛО, добавив, что Украина будет обсуждать Донбасс только с российскими представителями.