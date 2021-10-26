Кулеба про "скіфське золото": так само повернемо наших людей і території

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна зможе повернути окуповані території і людей так само, як і "скіфське золото". А рішення суду в Амстердамі показало, що всі російські фейки зазнали фіаско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеокоментар.

"Це велика перемога, ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячу років нашої історії", - зазначив він.

За його словами, українська сторона протягом багатьох років працювала над досягненням цього результату.

"Міжнародне право не швидке, але не відворотне. Всі російські фейки і маніпуляції зазнали фіаско. Сьогоднішнє рішення доводить, що наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території... Кримська платформа - це теж довгострокова робота, але в кінці ми переможемо і повернемо Крим до складу України", - додав Кулеба.