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Кулеба про "скіфське золото": так само повернемо наших людей і території

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 13:49
Кулеба про "скіфське золото": так само повернемо наших людей і території Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна зможе повернути окуповані території і людей так само, як і "скіфське золото". А рішення суду в Амстердамі показало, що всі російські фейки зазнали фіаско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеокоментар.

"Це велика перемога, ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячу років нашої історії", - зазначив він.

За його словами, українська сторона протягом багатьох років працювала над досягненням цього результату.

"Міжнародне право не швидке, але не відворотне. Всі російські фейки і маніпуляції зазнали фіаско. Сьогоднішнє рішення доводить, що наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території... Кримська платформа - це теж довгострокова робота, але в кінці ми переможемо і повернемо Крим до складу України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна здобула чергову перемогу на суді по музейній колекції "скіфське золото", яке тепер має бути передано Києву, а не в окупований Крим.

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Дмитро Кулеба Скіфське золото
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