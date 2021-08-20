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Кулеба о ситуации в Черном море: нужна новая стратегия для всего региона

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о ситуации в Черном море. Он призывает создать новую стратегию для Черноморского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью министра изданию "Новое время".

"Ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО плюс Украина, Грузия и Молдова, которые имеют выход к Черному морю", - заявил он.

По словам министра, если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском.

"Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией - и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова", - сказал Кулеба.

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Дмитрий КулебаЧерное море