Кулеба про ситуацію в Чорному морі: потрібна нова стратегія для всього регіону

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про ситуацію в Чорному морі. Він закликає створити нову стратегію для Чорноморського регіону.

"Ситуація в Чорному морі вимагає нової стратегії для чорноморських країн НАТО плюс Україна, Грузія і Молдова, які мають вихід до Чорного моря", - заявив він.

За словами міністра, якщо цієї стратегії і спільних об'єднаних сил не буде, Росія почне беззастережно домінувати в Чорному морі так само, як вона зараз домінує в Азовському.

"Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично поки нерозв'язних, враховуючи банальну географію. Тому що географія повністю контролюється Російською Федерацією - і з боку Таманського півострова і з боку Кримського півострова", - сказав Кулеба.