Кулеба о "Северном потоке-2": попросим Германию не принимать решения наспех

Украина намерена работать с Германией над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались наспех. В целом Киев разочарован вчерашним решением немецкого Министерства экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы опечалены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу… И мы доведем свою позицию до немецких партнеров, мы будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались наспех, без тщательного анализа и выводов", - отметил он.

По его словам, в вопросе сертификации ключевой является не позиция немецкого регулятора, а Европейской комиссии.