ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кулеба о "Северном потоке-2": попросим Германию не принимать решения наспех

Новина українською →
Киев, Среда 27 октября 2021 11:27
Кулеба о "Северном потоке-2": попросим Германию не принимать решения наспех Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина намерена работать с Германией над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались наспех. В целом Киев разочарован вчерашним решением немецкого Министерства экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы опечалены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу… И мы доведем свою позицию до немецких партнеров, мы будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались наспех, без тщательного анализа и выводов", - отметил он.

По его словам, в вопросе сертификации ключевой является не позиция немецкого регулятора, а Европейской комиссии.

Напомним, Министерство экономики Германии направило регулятору заключение, в котором заявляет об отсутствие рисков в связи с сертификацией "Северного потока-2".

"Нафтогаз" уже заявил, что немецкое министерство не обсуждало сертификацию с украинской стороной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Дмитрий Кулеба Северный поток-2
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID