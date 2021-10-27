ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кулеба про "Північний потік-2": попросимо Німеччину не приймати рішення похапцем

Новость на русском →
Київ, Середа 27 жовтня 2021 11:27
Кулеба про "Північний потік-2": попросимо Німеччину не приймати рішення похапцем Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна має намір працювати з Німеччиною над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалися похапцем. Загалом Київ розчарований вчорашнім рішенням німецького Міністерства економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Що стосується рішення німецького регулятора, то ми засмучені. І вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання... І ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, ми будемо просити їх і працювати з ними над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалися похапцем, без ретельного аналізу і висновків", - зазначив він.

За його словами, в питанні сертифікації ключовою є не позиція німецького регулятора, а Європейської комісії.

Нагадаємо, Міністерство економіки Німеччини направило регулятору висновок, в якому заявляє про відсутність ризиків у зв'язку з сертифікацією "Північного потоку-2".

"Нафтогаз" вже заявив, що німецьке міністерство не обговорювало сертифікацію з українською стороною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Дмитро Кулеба Північний потік-2
NEWS
Локдаун шириться по Україні. У "червону" зону потрапили вже 15 областей: правила та обмеження
Локдаун шириться по Україні. У "червону" зону потрапили вже 15 областей: правила та обмеження
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг