Кулеба о санкциях против России: обсуждаем, что будет спусковым крючком

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры со своими партнерами относительно новых санкций против России за признание "ЛДНР". По его словам, лидеры стран обсуждают, что станет спусковым крючком для введения ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

В частности, Кулеба провел переговоры с главами МИД США, Канады, с руководителем внешней политики ЕС.

"Мы обсуждали, что должно быть спусковым крючком для применения этого пакета жестких санкций... Мы продолжаем дискуссию о том, что должно быть этой окончательной причиной для применения санкций. Но уверяю вас, готовность к применению санкций есть, и она беспрецедентна", - заявил министр.