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Кулеба о санкциях против РФ: из-за половинных мер могут продолжить погибать украинцы

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что введенных против России санкций недостаточно, чтобы остановить войну в Украине. Он призвал увеличить давление на РФ, чтобы прекратить уничтожение украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"На следующей неделе Украина и украинский народ ожидают от Европейского союза и стран "Семерки" нового раунда болезненных санкций против России. Я вчера провел ряд телефонных разговоров и сегодня их продолжил, в том числе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Всем очень четко сказал, что мы благодарны за те санкции, которые применены. Они действительно являются беспрецедентными, они действительно уже нанесли вред российской экономике и российским элитам, но война продолжается. По состоянию на сейчас, если Запад останется на этом уровне примененных санкций, то у нас будет трагическая ситуация, когда через половинные меры - будут полноценно продолжать страдать и гибнуть украинские граждане", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба также сообщил, что часть крупных международных компаний продолжает сотрудничать с РФ несмотря на ее войну против Украины.

Также, по его словам, платежные системы Visa и Mastercard имеют возможность продолжить работать на территории России.

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Война России против Украины