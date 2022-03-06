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Кулеба про санкції проти РФ: через половинні заходи можуть продовжити гинути українці

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Україна, Неділя 06 березня 2022 14:25
Кулеба про санкції проти РФ: через половинні заходи можуть продовжити гинути українці Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що введених проти Росії санкції недостатньо, аби зупинити війну в Україні. Він закликав збільшити тиск на РФ, щоб припинити знищення українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника МЗС.

"Наступного тижня Україна і український народ очікують від Європейського союзу та країн "Сімки" нового раунду болючих санкцій проти Росії. Я вчора провів низку телефонних розмов і сьогодні їх продовжив, в тому числі провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Всім дуже чітко сказав, що ми вдячні за ті санкції, які застосовані. Вони дійсно є безпрецедентними, вони дійсно вже завдали шкоди російській економіці і російським елітам, але війна продовжується. Станом на зараз, якщо Захід залишиться на цього рівні, застосованих санкцій, то у нас буде трагічна ситуація, коли через половинні заходи - будуть повноцінно продовжувати страждати і гинути українські громадяни", - заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба також повідомив, що частина великих міжнародних компаній продовжує співпрацювати з РФ попри її війну проти України.

Також, за його словами, платіжні системи Visa та Mastercard мають можливість продовжити працювати на території Росії.

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