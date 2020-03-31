Санкции против России привязаны к агрессии и в ЕС это понимают, - Кулеба

Санкции против Российской Федерации привязаны к агрессии против Украины и в Европейском союзе это понимают. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гуманитарный шантаж: как Путин использует COVID-19 для снятия санкций".

Отметим, на прошлой неделе на видеосаммите G20 президент России Владимир Путин призвал ввести мораторий на санкции в вопросе гуманитарных поставок. Тем не менее на Западе воспринимают данный призыв как попытку ослабить санкционный режим.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россия под разными предлогами регулярно пытается призвать к ослаблению или отмене санкций, а на сегодня изменился только повод - пандемия коронавируса.

"Масштаб усилий РФ демонстрирует: санкции им пекут. В то время, когда цена на нефть так сильно упала, а рубль взлетел вверх, стали печь еще больше. Могу только посоветовать руководству России свернуть агрессию против Украины и оставить нас в покое. Из гуманитарных соображений. И сконцентрироваться вместо этого на помощи гражданам России в это сложное время", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что МИД "включил все дипломатические двигатели", чтобы противостоять информационной кампании России. В частности, на прошлой неделе он общался с рядом коллег в странах ЕС.

"Я напоминал, что санкции были введены за агрессию и никакого отношения к пандемии не имеют. И вы знаете, каждый мой собеседник разделяет такой подход. Все уверяют, что санкционная политика связана только с урегулированием конфликта, и будет зависеть исключительно от желания или нежелания России прекратить эту войну", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявил, что невыполнение Киевом минских соглашений дает шанс на снятие санкций с России.