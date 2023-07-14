Кулеба про саміт НАТО: ми подолали психологічний бар'єр, Україну бачать членом Альянсу

За його словами, це був саміт на якому дуже важливо не лише те, що було в тексті офіційних рішень та заявах, але і те, що було за лаштунками.

"Була не лише принципова різниця з Бухарестським самітом 2008 року з яким всі порівнюють Вільнюс, але й взагалі із самітом в Мадриді. Різниця полягає в тому, що ми подолали психологічний бар'єр і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО", - сказав Кулеба.

Також на думку міністра, Україна отримає запрошення до НАТО набагато раніше, ніж здається.

"Те, що вони не зробили цей квантовий ривок є поганим. Але я бачу, що він неминучий і відбудеться набагато раніше ніж нам здається. Тому що всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно, впевнено кажуть: "Не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", - зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо того, чому не було політичного запрошення України до НАТО, Кулеба сказав, що "причина полягає в тому, що наші ключові партнери, які реально визначали наскільки далеко НАТО у Вільнюсі може зайти, побоюються швидкості".

"Тобто вони абсолютно погоджуються, що Україна "приїде в пункт призначення" і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але у них є страх - якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути та безпечно дістатися цієї точки", - додав глава МЗС.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Однак країни НАТО не надали Україні запрошення до Альянсу, поки вона не виконає низку умов.

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.