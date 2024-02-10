ua en ru
Сб, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба розкритикував інтерв'ю з Путіним: те саме, що дати слово Гітлеру в 1944 році

Україна, Субота 10 лютого 2024 20:08
UA EN RU
Кулеба розкритикував інтерв'ю з Путіним: те саме, що дати слово Гітлеру в 1944 році Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цивілізований світ не має поширювати божевільну пропаганду геноциду російського диктатора Володимира Путіна, у той час як його армія продовжує вбивати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він наносить удар по Харкову, вбиваючи сім людей", - заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що російського диктатора треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню.

"Давати інтерв'ю Путіну у 2024 році - це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році", - додав Кулеба.

Інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією.

Зокрема, однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна у початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський назвав заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади
Зеленський назвав заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити