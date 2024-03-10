Кулеба різко висловився про росіян: навіть раби бунтують

"Російське суспільство іноді називають рабами, бо вони слухняно слухають усе, що їм нав’язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби повстають. Тому я вважаю недоречним називати російське суспільство рабами", - сказав Кулеба.

Крім того, український міністр виключив можливість того, що росіяни можуть повстати проти диктатури у найближчому майбутньому.

"Принаймні, зараз я не бачу жодного фактора "X". Якщо вони "проковтнули" смерть Навального, то... Але це може змінитися, якщо зміниться ситуація в Росії на фронті і в глибині Росії. Але для того, щоб Україна змінила ситуацію, потрібна зброя", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС закликав західних союзників до необмежених постачань зброї в Україну. За словами Кулеби, допомога "крапля за краплею" більше не працює.

Крім того, Кулеба заявляв, що країни Балтії здатні перемогти у разі нападу з боку РФ. Але країни можуть бути розбомблені як Бахмут та Авдіївка в Україні.

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