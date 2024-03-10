ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба різко висловився про росіян: навіть раби бунтують

Литва, Неділя 10 березня 2024 19:16
UA EN RU
Кулеба різко висловився про росіян: навіть раби бунтують Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав недоречним називати росіян рабами. Як зауважив міністр, навіть раби бунтують, а росіяни - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський портал Delfi.

"Російське суспільство іноді називають рабами, бо вони слухняно слухають усе, що їм нав’язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби повстають. Тому я вважаю недоречним називати російське суспільство рабами", - сказав Кулеба.

Крім того, український міністр виключив можливість того, що росіяни можуть повстати проти диктатури у найближчому майбутньому.

"Принаймні, зараз я не бачу жодного фактора "X". Якщо вони "проковтнули" смерть Навального, то... Але це може змінитися, якщо зміниться ситуація в Росії на фронті і в глибині Росії. Але для того, щоб Україна змінила ситуацію, потрібна зброя", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС закликав західних союзників до необмежених постачань зброї в Україну. За словами Кулеби, допомога "крапля за краплею" більше не працює.

Крім того, Кулеба заявляв, що країни Балтії здатні перемогти у разі нападу з боку РФ. Але країни можуть бути розбомблені як Бахмут та Авдіївка в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США