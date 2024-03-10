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Кулеба резко высказался о россиянах: даже рабы бунтуют

Литва, Воскресенье 10 марта 2024 19:16
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Кулеба резко высказался о россиянах: даже рабы бунтуют Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным называть россиян рабами. Как отметил министр, даже рабы бунтуют, а россияне - нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал Delfi.

"Российское общество иногда называют рабами, потому что они послушно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы бунтуют. Поэтому я считаю неуместным называть российское общество рабами", - сказал Кулеба.

Кроме того, украинский министр исключил возможность того, что россияне могут восстать против диктатуры в ближайшем будущем.

"По крайней мере, сейчас я не вижу ни одного фактора "X". Если они "проглотили" смерть Навального, то... Но это может измениться, если изменится ситуация в России на фронте и в глубине России. Но для того, чтобы Украина изменила ситуацию, нужно оружие", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава МИД призвал западных союзников к неограниченным поставкам оружия в Украину. По словам Кулебы, помощь "капля по капли" больше не работает.

Кроме того, Кулеба заявлял, что страны Балтии могут победить в случае нападения со стороны РФ. Но страны могут быть разбомблены как Бахмут и Авдеевка в Украине.

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Дмитрий Кулеба Российская Федерация Война России против Украины
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