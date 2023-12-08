Кулеба різко відреагував на рішення МОК щодо росіян на Олімпіаді

"МОК, по суті, дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї. Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", - наголосив Кулеба.

Міністр закликав всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи.

Участь росіян в Олімпіаді 2024

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади в разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна і ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить спортсменів країни-терориста та її союзника до змагань.

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