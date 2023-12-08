Кулеба резко отреагировал на решение МОК по поводу россиян на Олимпиаде

"МОК, по сути, дал России зеленый свет на использование Олимпиады как оружия. Ведь Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне", - подчеркнул Кулеба.

Министр призвал всех партнеров решительно осудить это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы.

Участие россиян в Олимпиаде 2024

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Белоруси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, что МОК допустит спортсменов страны-террориста и ее союзника к соревнованиям.

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