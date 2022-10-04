UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба різко відповів Ілону Маску на його "формулу миру"

Фото: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив керівнику Tesla Ілону Маску, який запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією, що не так із його "формулою миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського міністра закордонних справ.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі - нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань - не мають прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування в Twitter.

Глава держави запитав: "Який Ілон Маск користувачам подобається більше: що підтримує Україну чи Росію?".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаИлон МаскВійна Росії проти України