Кулеба різко відповів Ілону Маску на його "формулу миру"

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив керівнику Tesla Ілону Маску, який запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією, що не так із його "формулою миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського міністра закордонних справ.
"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі - нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань - не мають прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування в Twitter.
Глава держави запитав: "Який Ілон Маск користувачам подобається більше: що підтримує Україну чи Росію?".
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