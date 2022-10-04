Кулеба різко відповів Ілону Маску на його "формулу миру"

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив керівнику Tesla Ілону Маску, який запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією, що не так із його "формулою миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського міністра закордонних справ.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі - нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань - не мають прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", - наголосив дипломат.