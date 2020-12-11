ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба о решении Гааги по ситуации в Украине: правосудие неотвратимо

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. По его словам, прокуроры объявили историческое решение.

Самые читаемые новости

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

"В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал он.

Министр заявил, что российские преступники обязательно предстанут перед судом.

"Международное правосудие не быстрое, но неотвратимо. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня прокурор Международного уголовного суда завершила изучение материалов и заявила, что инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после российской агрессии.

Кроме того, в конце ноября ЕСПЧ присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов по MH17. Такое решение затянет рассмотрение дела, но повысит шансы Украины.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международный уголовный судДмитрий Кулебавойна в Украинетрибунал