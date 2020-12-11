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Кулеба про рішення Гааги щодо ситуації в Україні: правосуддя невідворотне

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі з військових злочинів та злочинів проти людяності на сході України і в Криму. За його словами, прокурори оголосили історичне рішення.

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Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"До 2015 року Україна звернулася в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі з військових злочинів та злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - написав він.

Міністр заявив, що російські злочинці обов'язково постануть перед судом.

"Міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне. Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні прокурор Міжнародного кримінального суду завершила вивчення матеріалів і заявила, що ініціює початок розслідування у справі щодо ситуації в Україні після російської агресії.

Крім того, в кінці листопада ЄСПЛ приєднав до справи України проти Росії позов Нідерландів за MH17. Таке рішення затягне розгляд справи, але підвищить шанси України.

Прогноз погоди
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