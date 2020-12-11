Кулеба о решении Гааги по ситуации в Украине: правосудие неотвратимо

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. По его словам, прокуроры объявили историческое решение.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

"В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал он.

Министр заявил, что российские преступники обязательно предстанут перед судом.

"Международное правосудие не быстрое, но неотвратимо. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня прокурор Международного уголовного суда завершила изучение материалов и заявила, что инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после российской агрессии.

Кроме того, в конце ноября ЕСПЧ присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов по MH17. Такое решение затянет рассмотрение дела, но повысит шансы Украины.