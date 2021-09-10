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Кулеба о репрессиях в Крыму: такие действия России подтверждают моральное поражение Москвы

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 10:56
Кулеба о репрессиях в Крыму: такие действия России подтверждают моральное поражение Москвы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал репрессии в Крыму. Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра во время выступления в Раде.

По его словам, сегодня Россия системно нарушает права человека в Крыму. Российской силовики проводят незаконные обыски, задерживают членов крымскотатарской общины и активистов.

"Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы - поражение ее дипломатии", - заявил Кулеба.

Напомним, на днях в оккупированном Крыму состоялась серия задержаний крымских татар. Их обвинили в том, что они якобы устроили диверсии на газопроводе.

Так, 3-4 сентября были задержаны заместитель председателя Меджлиса и еще четыре крымские татары. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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