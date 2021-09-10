Кулеба о репрессиях в Крыму: такие действия России подтверждают моральное поражение Москвы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал репрессии в Крыму. Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра во время выступления в Раде.
По его словам, сегодня Россия системно нарушает права человека в Крыму. Российской силовики проводят незаконные обыски, задерживают членов крымскотатарской общины и активистов.
"Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы - поражение ее дипломатии", - заявил Кулеба.
Напомним, на днях в оккупированном Крыму состоялась серия задержаний крымских татар. Их обвинили в том, что они якобы устроили диверсии на газопроводе.
Так, 3-4 сентября были задержаны заместитель председателя Меджлиса и еще четыре крымские татары. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.