Кулеба про репресії в Криму: такі дії Росії підтверджують моральну поразку Москви

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву міністра під час виступу в Раді .

За його словами, сьогодні Росія системно порушує права людини в Криму. Російській силовики проводять незаконні обшуки, ув’язнюють членів кримськотатарської громади та активістів.

Нагадаємо, днями в окупованому Криму сталась серія затримань кримських татар. Їх звинуватили в тому, що вони нібито влаштували диверсії на газопроводі.

Так, 3-4 вересня були затримані заступник голови Меджлісу і ще чотири кримські татари. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.