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Кулеба про репресії в Криму: такі дії Росії підтверджують моральну поразку Москви

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 10:56
Кулеба про репресії в Криму: такі дії Росії підтверджують моральну поразку Москви Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував репресії в Криму. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра під час виступу в Раді.

За його словами, сьогодні Росія системно порушує права людини в Криму. Російській силовики проводять незаконні обшуки, ув’язнюють членів кримськотатарської громади та активістів.

"Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи - поразку її дипломатії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, днями в окупованому Криму сталась серія затримань кримських татар. Їх звинуватили в тому, що вони нібито влаштували диверсії на газопроводі.

Так, 3-4 вересня були затримані заступник голови Меджлісу і ще чотири кримські татари. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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