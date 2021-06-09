Кулеба о разговоре Ермака и Джулиани: это часть сложной дипломатической игры

По словам Кулебы, национальный интерес Украины тогда заключался в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в США, но не дать обвинить Украину в "подыгрывании" той или иной стороне. В то же время не испортить отношения с администрацией США.

"Разговор Андрея Ермака был частью этой сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенным данным и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США”, - отметил министр.

Кулеба убежден, что в 2019 году "дипломатические маневры" позволили избежать последствий, с которыми нашей стране было бы очень трудно справиться.