Кулеба про розмову Єрмака та Джуліані: це частина  складної дипломатичної гри

За словами Кулеби, національний інтерес України тоді полягав в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку в США, але не дати звинуватити Україну у "підіграванні" тій чи іншій стороні. Водночас не зіпсувати відносини з адміністрацією США.

“Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними та чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США”, - зазначив міністр.

Кулеба переконаний, що у 2019 році "дипломатичні маневри" дозволили уникнути наслідків, з якими нашій країні було б дуже важко впоратися.