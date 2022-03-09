Кулеба о разговоре с Блинкеном: "давление должно расти, пока Россия не прекратит агрессию"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в среду 9 марта провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, госсекретарем США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главного дипломата страны.
По словам Кулебы, стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.
"Благодарен США за новый пакет жестких санкций против России. Давление должно расти, пока Россия не прекратит свою жестокую агрессию и варварские военные преступления против украинцев", - заявил Кулеба.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США.
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