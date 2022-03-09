RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про розмову з Блінкеном: "Тиск має зростати, поки Росія не припинить агресію"

Автор: Світлана Мащенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в середу 9 березня провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, держсекретарем США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головного дипломата країни.

За словами Кулеби, сторони обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України.

"Вдячний США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Тиск має зростати, поки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські воєнні злочини проти українців", - заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі, спікером Палати представників США.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаВійна Росії проти України