Кулеба после разговора с Блинкеном: США предоставят Украине экономическую поддержку
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США предоставят Украине не только военную, но и экономическую поддержку. Об этом он сказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба сообщил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России.
"Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку", - уточнил Кулеба.
Он напомнил Кремлю, что Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям в случае угрозы.
"РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - написал Кулеба.
Напомним, что президент США обсудил с трансатлантическими лидерами готовность к санкциям в случае вторжения России в Украину.
Также сообщалось, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Это подтвердил Боррель в разговоре с Кулебой.