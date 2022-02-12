ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба после разговора с Блинкеном: США предоставят Украине экономическую поддержку

Новина українською →
Украина, Суббота 12 февраля 2022 00:31
Кулеба после разговора с Блинкеном: США предоставят Украине экономическую поддержку Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США предоставят Украине не только военную, но и экономическую поддержку. Об этом он сказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба сообщил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России.

"Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку", - уточнил Кулеба.

Он напомнил Кремлю, что Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям в случае угрозы.

"РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - написал Кулеба.

Напомним, что президент США обсудил с трансатлантическими лидерами готовность к санкциям в случае вторжения России в Украину.

Также сообщалось, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Это подтвердил Боррель в разговоре с Кулебой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом
Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы