Кулеба після розмови з Блінкеном: США нададуть Україні економічну підтримку
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США нададуть Україні не тільки військову, а й економічну підтримку. Про це він сказав міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Кулеба повідомив, що провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії.
"Крім допомоги безпеки США надасть Україні посилену економічну підтримку", - уточнив Кулеба.
Він нагадав Кремлю, що Україна та її партнери готові до рішучих дій у разі загрози.
"РФ не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій щодо захисту нашої держави", - написав Кулеба.
Нагадаємо, що президент США обговорив з трансатлантичними лідерами готовність до санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.
Також повідомлялося, що Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії. Це підтвердив Боррель у розмові з Кулебою.