Кулеба після розмови з Блінкеном: США нададуть Україні економічну підтримку

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США нададуть Україні не тільки військову, а й економічну підтримку. Про це він сказав міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба повідомив, що провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії.

"Крім допомоги безпеки США надасть Україні посилену економічну підтримку", - уточнив Кулеба.

Він нагадав Кремлю, що Україна та її партнери готові до рішучих дій у разі загрози.

"РФ не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій щодо захисту нашої держави", - написав Кулеба.