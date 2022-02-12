ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба після розмови з Блінкеном: США нададуть Україні економічну підтримку

Новость на русском →
Україна, Субота 12 лютого 2022 00:31
Кулеба після розмови з Блінкеном: США нададуть Україні економічну підтримку Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США нададуть Україні не тільки військову, а й економічну підтримку. Про це він сказав міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба повідомив, що провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії.

"Крім допомоги безпеки США надасть Україні посилену економічну підтримку", - уточнив Кулеба.

Він нагадав Кремлю, що Україна та її партнери готові до рішучих дій у разі загрози.

"РФ не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій щодо захисту нашої держави", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що президент США обговорив з трансатлантичними лідерами готовність до санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Також повідомлялося, що Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії. Це підтвердив Боррель у розмові з Кулебою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи