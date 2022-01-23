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Кулеба розповів, що допоможе врегулювати конфлікт з Росією

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Неділя 23 січня 2022 00:43
Кулеба розповів, що допоможе врегулювати конфлікт з Росією Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (фото: Віталій Носач / РБК Украина )
Автор: Анна Полисученко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якби всі зайняли принципову позицію по відношенню до РФ, конфлікт би врегулювався. Також він заявив, що Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію замість активної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дмитра Кулеби "Радіо Свобода".

"Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат. Для нас ключове інше - цей конфлікт повинен бути врегульований", - заявив глава МЗС України.

Кулеба вважає, що є всі шанси врегулювати конфлікт, якщо всі партнери займуть дійсно принципову, а не нейтральну позицію.

"Ми страждаємо від того, що у нас окремі партнери займають нейтральну позицію замість того, щоб зайняти активну. Якби всі зайняли принципову позицію по відношенню до Росії, цей конфлікт був би врегульований", - додав він.

Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба заявив про те, що Німеччина повинна припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну.

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Дмитро Кулеба
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