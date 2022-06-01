Кулеба рассказал о планах "убрать" границу с Польшей, но есть нюанс

Украина и Польша хотят сделать "незаметной" границу между странами, но это необходимо согласовать с правилами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона .

"В принципе это задача-мечта, задача-максимум. Чтобы организовать полный общий контроль на украинско-польской границе. Это не отсутствие контроля, но это общий контроль, который сделает эту границу незаметной", - подчеркнул министр.

По словам главы дипломатического ведомства, в этом вопросе значительную роль играет Европейская комиссия, у которой есть правила функционирования Шенгенской зоны. Поэтому такие цели необходимо будет согласовывать с нормативными рамками Евросоюза.