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Кулеба рассказал, какой международный бизнес за сутки решил выйти из России

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о выходе еще ряда международных компаний с российского рынка в связи с санкциями из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника на странице в Facebook.

Кулеба обратил внимание, что международные санкции уже ощутимо подорвали ряд секторов военно-промышленного комплекса РФ, и параллельно крупные иностранные компании сворачивают взаимодействие с Россией или выходит с рынка.

"А кто не выходит - тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатическая. Главное - результат", - отметил министр, и рассказал, что произошло в этой сфере за предыдущие сутки.

  • Wizz Air отменяет все рейсы в РФ и из нее минимум до 30 октября;
  • Финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из России и Белоруссии;
  • Датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss объявил о выходе;
  • Американская Amsted Rail Company закрывает офис в Москве и сворачивает производство подшипников в Саратове;
  • Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в русских кинотеатрах;
  • Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel прекратят из-за нехватки комплектующих;
  • Лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на 3,5 млрд долларов за оставшиеся в РФ более 100 своих самолетов. И обязательно выигрывает это дело;
  • Аукцион Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии%
  • Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приняло решение отозвать все свои рейтинги России и российских регионов.

"Кстати, параллельно россияне бегают по миру и пытаются подкупом восстановить утраченные рейтинги российских компаний энергетического сектора, потому что уважаемые рейтинговые агентства лишили их рейтингов, без которых бизнес делать гораздо труднее, а часто вообще невозможно", - пишет он.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании столкнулись с техническими проблемами из-за западных санкций.

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бизнесДмитрий КулебаDisneyСанкции против России