Кулеба рассказал, какой международный бизнес за сутки решил выйти из России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о выходе еще ряда международных компаний с российского рынка в связи с санкциями из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника на странице в Facebook.
Кулеба обратил внимание, что международные санкции уже ощутимо подорвали ряд секторов военно-промышленного комплекса РФ, и параллельно крупные иностранные компании сворачивают взаимодействие с Россией или выходит с рынка.
"А кто не выходит - тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатическая. Главное - результат", - отметил министр, и рассказал, что произошло в этой сфере за предыдущие сутки.
"Кстати, параллельно россияне бегают по миру и пытаются подкупом восстановить утраченные рейтинги российских компаний энергетического сектора, потому что уважаемые рейтинговые агентства лишили их рейтингов, без которых бизнес делать гораздо труднее, а часто вообще невозможно", - пишет он.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании столкнулись с техническими проблемами из-за западных санкций.
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