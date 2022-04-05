Кулеба рассказал, как будет решаться будущее войны РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о вооруженном отпоре защитников страны российским захватчикам, а также о значении международных санкций против агрессора и поставок вооружения для ВСУ для ускорения окончания войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Украины "Би-би-си".
"Будущее этой войны будет решаться на передовой, на поле боя, а также в тех кабинетах в Европе и Северной Америке, где будут приниматься решения о санкциях и поставках оружия", - отметил чиновник.
Кулеба признал, что дипломатия в таких условиях не является центральной опорой мирного урегулировани.
"Мы должны завоевать мир на поле боя. Это верно. Но каждая война, каждая отдельная война в истории человечества заканчивалась соглашением, и мы должны понимать, каковы будут основные параметры этого соглашения", - сказал глава МИД.
Министр также высказался о продолжении переговорного процесса между Украиной и РФ, несмотря на фиксируемые случаи зверств рашистов в нашей стране.
"Переговоры не значат, что я лично, или моя страна, простим то, что сделали российские войска", - подчеркивает дипломат.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о реакции мира на вторжение РФ в Украину и ситуации с военной помощью для ВСУ от западных стран.
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