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Кулеба розповів, як вирішуватиметься майбутнє війни РФ проти України

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про збройну відсіч захисників країни російським загарбникам, а також про значення міжнародних санкцій проти агресора і постачання озброєння для ЗСУ для прискорення закінчення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС України "Бі-бі-сі".

"Майбутнє цієї війни буде вирішуватися на передовій, на полі бою, а також в тих кабінетах в Європі та Північній Америці, де прийматимуться рішення про санкції та постачання зброї", - зазначив чиновник.

Кулеба визнав, що дипломатія в таких умовах не є центральною опорою мирного врегулювання.

"Ми маємо завоювати мир на полі бою. Це вірно. Але кожна війна, кожна окрема війна в історії людства закінчувалася угодою, і ми повинні розуміти, які будуть основні параметри цієї угоди", - сказав глава МЗС.

Міністр також висловився про продовження переговорного процесу між Україною і РФ, попри фіксовані випадки звірств рашистів у нашій країні.

"Переговори не означають, що я особисто, або моя країна, пробачимо те, що зробили російські війська", - наголошує дипломат.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про реакцію світу на вторгнення РФ в Україну і ситуацію з військовою допомогою для ЗСУ від західних країн.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України