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Кулеба про ракетний обстріл Одеси: це відповідь Путіна на рішення ЮНЕСКО

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Одеса, Четвер 26 січня 2023 14:39
Кулеба про ракетний обстріл Одеси: це відповідь Путіна на рішення ЮНЕСКО Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Цинічний обстріл Одеської області сьогодні став відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на рішення внести центр Одеси до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару, Росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє рішення ЮНЕСКО щодо включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини та розміщення її під посилений захист, що перебуває під загрозою", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, під час сьогодні ракетної атаки росіяни обстріляли Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджено два енергетичні об’єкти, тому в області діють екстрені відключення світла.

Зазначимо, вчора стало відомо, що центр Одеси внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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