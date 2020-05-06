Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 6 мая, провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а ради укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - заявил во время разговора Кулеба.

Также украинский министр заверил, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий и предложил внести перспективные проекты сотрудничества в повестку дня очередного заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

Отмечается, особое внимание было уделено недавней видеоконференции в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Кулеба и Помпео отметили весомую роль Германии и Франции в содействии исполнении обязанностей, возложенных на Россию.

Кроме того, американский госсекретарь заверил в непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность американского посла в Украине. Дипломатическое представительство США в Украине возглавит генерал Кит Дэйтон.