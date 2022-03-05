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Кулеба призывает ужесточить санкции против России

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Украина , Суббота 05 марта 2022 12:30
Кулеба призывает ужесточить санкции против России Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Каролина Гайдук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует от стран Запады ужесточить санкции против России на фоне вторжения на территорию Украины. По его словам, нужно полностью изолировать РФ от внешнего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Дмитрий Кулебы на странице в Twitter.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться. Запретить Сбербанку с SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей та криптолазейки. Разорвите все связи", - отметил министр.

Напомним, что рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады.

Отметим, что швейцарские власти решили ограничить использование криптовалютных активов россиянами и российскими компаниями, попавшими в санкционный список Европейского Союза.

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