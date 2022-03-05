Кулеба закликає посилити санкції проти Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає від країн Заходу посилити санкції проти Росії на тлі вторгнення на територію України. За його словами, потрібно повністю ізолювати РФ від зовнішнього світу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Дмитро Кулеби на сторінці в Twitter.
"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальний збиток цивільному населенню: бомбить житлові квартали і критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції повинні посилитися. Заборонити Ощадбанку з SWIFT, ввести нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів та кріптолазейкі. Розірвіть всі зв'язки", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки.
Відзначимо, що швейцарська влада вирішила обмежити використання кріптовалютних активів росіянами і російськими компаніями, що потрапили до санкційного списку Європейського Союзу.