Кулеба призывает международных партнеров "закрыть небо" над Украиной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства Украины. По его словам, в случае отказа, "кровь украинцев будет на их руках".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы говорим партнерам в НАТО, что вы можете сколько угодно размышлять, как вам избежать прямого столкновения с Россией, но если вы сейчас не поможете нам остановить Россию, то прямое столкновение будет неизбежным, потому что вы будете следующими. Те, кто считает, что Россия не решится, должны вспомнить, что так же считали, что Россия не решится на прямую войну с Украиной", - заявил Кулеба.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что благодарен партнерам за помощь Украине, однако на данный момент нужны радикальные меры.
"Сейчас есть конкретная угроза тому, что наших граждан будут убивать с воздуха. И если вы не пойдете на радикальные шаги для укрепления ПВО Украины, то кровь наших граждан будет и на ваших руках тоже", - резюмировал он.
Отметим, что Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть чрезвычайно срочная потребность в укреплении Военно-воздушных сил. Эту проблему должны решить за несколько дней.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.