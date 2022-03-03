Кулеба призывает международных партнеров "закрыть небо" над Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства Украины. По его словам, в случае отказа, "кровь украинцев будет на их руках".

"Мы говорим партнерам в НАТО, что вы можете сколько угодно размышлять, как вам избежать прямого столкновения с Россией, но если вы сейчас не поможете нам остановить Россию, то прямое столкновение будет неизбежным, потому что вы будете следующими. Те, кто считает, что Россия не решится, должны вспомнить, что так же считали, что Россия не решится на прямую войну с Украиной", - заявил Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что благодарен партнерам за помощь Украине, однако на данный момент нужны радикальные меры.

"Сейчас есть конкретная угроза тому, что наших граждан будут убивать с воздуха. И если вы не пойдете на радикальные шаги для укрепления ПВО Украины, то кровь наших граждан будет и на ваших руках тоже", - резюмировал он.