ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба закликає міжнародних партнерів "закрити небо" над Україною

Новость на русском →
Україна , Четвер 03 березня 2022 13:33
Кулеба закликає міжнародних партнерів "закрити небо" над Україною Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Кароліна Гайдук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням про закриття повітряного простору України. За його словами, у разі відмови, "кров українців буде на їхніх руках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми говоримо партнерам в НАТО, що ви можете скільки завгодно міркувати, як вам уникнути прямого зіткнення з Росією, але якщо ви зараз не допоможете нам зупинити Росію, то пряме зіткнення буде неминучим, тому що ви будете наступними. Ті, хто вважає, що Росія не вирішиться, повинні згадати, що так само вважали, що Росія не зважиться на пряму війну з Україною", - заявив Кулеба.

Глава української дипломатії підкреслив, що вдячний партнерам за допомогу Україні, проте на даний момент потрібні радикальні заходи.

"Зараз є конкретна загроза тому, що наших громадян будуть вбивати з повітря. І якщо ви не підете на радикальні кроки для зміцнення ППО України, то кров наших громадян буде і на ваших руках теж", - резюмував він.

Відзначимо, що Дмитро Кулеба заявив, що в України є надзвичайно термінова потреба у зміцненні Військово-Повітряних сил. Цю проблему повинні вирішити за кілька днів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі