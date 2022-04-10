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Кулеба призвал ученых всего мира выяснить, что привело к "резне в Буче"

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает ученых всего мира выяснить, что привело к российским военным преступлениям, известным как "резня в Буче". По его словам, вина лежит на российских политических элитах и пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Буча случилась не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, взращивали российское превосходство и готовили почву для этих злодеяний. Я призываю ученых всего мира исследовать, что привело к Буче", - отметил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал убийства мирных жителей в Буче военным преступлением и призвал найти виновных.

Также сообщалось, что Украина использует передовые технологии для поиска и идентификации российских военных преступников.

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БучаДмитрий КулебаВойна России против Украины